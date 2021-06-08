Власти основали Молодежное правительство в Кузбассе

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Новое правительство будет создано в Кемеровской области. Соответствующее постановление было подписано и.о. губернатора Кузбасса Вячеславом Телегиным. Опубликовано оно было в Сети во вторник, 8 июня.

Так, исходя из позиций официального документа, известно, что новая структура будет создана при губернаторе Кузбасса. Ее формирование обусловлено желанием властей вовлечь молодежь региона в процессы социально-экономического и общественно-политического развития Кузбасса. Также в постановлении отмечается, что делается это также для того, чтобы подготовить граждан к работе в сферах государственного управления и экономики региона.


Кроме того, в документе также описано положение о Молодежном правительстве: является оно коллегиальным совещательным органом, а его члены будут заниматься определенной деятельностью на добровольной и безвозмездной основе. Другими словами - оплачиваться работа членов правительства не будет. Срок их полномочий составляет один год.


Также уточняется, что членом Молодежного правительства может стать любой гражданин в возрасте от 14 до 35 лет, проживающий в Кузбассе.


С полным содержанием документа можно ознакомиться на сайте правительства Кемеровской области.

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