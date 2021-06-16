Власти организуют дополнительные маршруты к кладбищам в Кемерове в Троицу

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В областном центре Кузбасса появятся дополнительные маршруты общественного транспорта к местам погребения в связи с приближающейся Троицкой родительской субботой.

Исходя из информации, распространенной сотрудниками кемеровской администрации, известно, что до кладбища № 1, расположенного на Южном, горожане в выходные смогут добраться на автобусах под № 72, 80 и 80т.


В сторону кладбищ № 2, 3, 4, 5 будут ходить автобусы под № 17, 66т, 70, 70а, 80т, 3т, 9т, 35т

Также на автобусах кемеровчане смогут добраться до Солонечного кладбища. Для этого им будет необходимо воспользоваться 71-м автобусом.


На Кировское кладбище кемеровчане смогут добраться на автобусах № 73 и 73т от ДК Кировского. На кладбище в Кедровке попасть можно будет, воспользовавшись маршрутами 179э, 194, 197э, 279э, 74, 5кл, 127 кл.


Также в администрации отметили, что в Троицкую родительскую субботу, 19 июня, пассажирский транспорт будет работать по субботнему расписанию. 20 июня, в День Святой Троицы, - по воскресному расписанию.


Для того, чтобы уточнить подробности организации общественного движения в городе, можно воспользоваться сайтом УЕЗТУ либо совершить звонок по номеру 57-46-57.

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