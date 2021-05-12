Власти организовали проверку после обнаружения трупов рыб в кузбасском озере

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Специалисты разбираются в обстоятельствах массовой гибели водных животных в Танае в Кемеровской области.

Инцидент, произошедший в кузбасском озере, привлек внимание экспертов из Федерального агентства по рыболовству. Сейчас они занимаются выяснением всех причинах и обстоятельствах массовой кончины рыб в Танае.

– Кемеровский отдел рыбоохраны проводит расследование по факту гибели водных биологических ресурсов на озере Танай в Промышленновском районе, о результатах будет сообщено дополнительно, – процитировали комментарий по ситуации от областных властей «Интерфакс».

Напомним, что ранее стало известно, что свидетели сообщили о вымирании живности в водоеме кузбасского села, расположенного в Промышленновском районе области. Также горожане разместили фотографии погибших рыб в Сети.

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