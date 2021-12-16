Власти организовали лотерею среди привитых от COVID-19 кузбассовцев

Подробности акции глава Гурьевска Станислав Черданцев рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он отметил, что приятные призы горожане смогут получить в случае, если выполнят одно условие.
– По решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией с 15 декабря гражданам, прошедшим вакцинацию и ревакцинацию, в поликлинике № 1 г. Гурьевска будут вручаться подарки, – следует из текста публикации.
Также чиновник указал, что победители конкурса определятся методом случайной выборки. В качестве главных призов будут разыграны сертификат в магазин или на отдых в санаторий.
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