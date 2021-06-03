Власти опровергли закрытие аварийной школы в Кузбассе

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В социальных сетях появилось сообщение от жительницы кузбасского села, которая рассказал о закрытии местной школы из-за аварийного состояния крыши. Ситуацию прокомментировали муниципальные власти.

Согласно сообщению обеспокоенной жительницы Кузбасса, школа находится в селе Колыон Ижморского района области. В учреждении обучаются также дети из соседних населенных пунктов, однако ее решили закрыть из-за аварийного состояния крыши, отметила девушка.

– Причиной стала аварийная крыша, на ремонт которой не выделяются средства или выделяются и не доходят до адресата. Администрация Ижморского района угрожает и не дает возможности сообщить о проблеме, – говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.

Вскоре на жалобу поступил ответ от местных властей. По данным администрации района, на капитальный ремонт кровли МБОУ "Колыонская СОШ" уже составлена проектно-сметная документация. В настоящее время бумаги проходят госэкспертизу. Сам же ремонт при положительном заключении планируется провести в течение трех месяцев.


В официальном ответе также подчеркнули, что решение о закрытии школы не принималось.

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