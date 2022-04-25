Власти опровергли дефицит автобусов на востребованных для кемеровчан маршрутах

Так, в социальной сети интернет-пользователи возмутились острой нехваткой автобусов в столице Кузбасса. В дефиците оказались транспортные средства, курсирующие по следующим маршрутам: №№56, 85, 61, 28, 82.

На часть возмущений отреагировали представители администрации. Так, в случае с автобусным маршрутом №85 чиновники указали, что расписание составлено с учетом движения автобуса №87, якобы схемы движения данных маршрутов на 90% совпадают и по этой причине никаких новых изменений, которые требуют граждане, не предвидятся.

А вот с жалобой на отсутствие 61 маршрутки в местном правительстве поступили иначе: специалисты попросили от женщины, чтобы та уточнила, дату, время, направление движения и название остановочного пункта, где возникли проблемы с ожиданием транспорта. С их слов, все данные будут переданы специалистам МБУ "УЕЗТУ" для сверки альтернативных маршрутов. Другие сообщения также переданы в работу.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что житель столицы Кузбасса в социальной сети пожаловался на то, что автобусы на популярном городском маршруте хоть и курсируют, но очень редко.