Власти определили места для установки новых светофоров в Новокузнецке

Так, исходя из информации, опубликованной главой города в Instagram, наступающим летом в Новокузнецке будет изменен электронный регулировщик, расположенный на пересечении улиц Транспортная и Тольятти. Дополнят объект секцией «поворот».

Новый светофор вызывного типа появится в районе дома № 117 по улице Транспортной. Также электронный регулировщик будет установлен на Ильинском шоссе в районе поворота в сторону поселка Металлургов.

Еще несколько светофоров будут установлены на пешеходных переходах в районе дома № 6 по улице Мира, на остановках «АТС» и «Школа №14».