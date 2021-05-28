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Власти определили места для установки новых светофоров в Новокузнецке

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Ряд участков в южной столице Кузбасса оснастят электронными регулировщиками. Один из светофорных объектов, которые уже установлены в городе, будет модернизирован.

Так, исходя из информации, опубликованной главой города в Instagram, наступающим летом в Новокузнецке будет изменен электронный регулировщик, расположенный на пересечении улиц Транспортная и Тольятти. Дополнят объект секцией «поворот».


Новый светофор вызывного типа появится в районе дома № 117 по улице Транспортной. Также электронный регулировщик будет установлен на Ильинском шоссе в районе поворота в сторону поселка Металлургов.


Еще несколько светофоров будут установлены на пешеходных переходах в районе дома № 6 по улице Мира, на остановках «АТС» и «Школа №14».

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