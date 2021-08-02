Власти оправдали появление плотной дымки в Новокузнецке улучшением экологии

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Плотная синяя дымка на территории южной столицы Кузбасса встревожила местных жителей, которые забили тревогу об экологической ситуации в городе на просторах Сети.

Фотографии улиц Новокузнецка, которые заволокла плотная синяя дымка, появились в сообществе соцсети. Автор публикации указал, что туман замечен очевидцами не только в центре города, но и на его окраинах.


При этом свидетелей возмутил факт, что власти до сих пор не ввели режим НМУ и не приказали предприятиям уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу. В ответ на возражения пользователей представители Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса сообщили о безопасности видимого явления.


С их слов, причина тумана проведение мероприятий по изменению экологической ситуации в южной части региона в лучшую сторону.

— На крупных промышленных предприятиях региона внедряют природосберегающие технологии, общественный транспорт переводят на газомоторное топливо, начато строительство сетей газоснабжения для подключения жилых домов частного сектора, — указан в официально ответе.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что Путин поручил властям разобраться с экологическими проблемами в кузбасских городах.

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