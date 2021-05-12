Жители областного центра в Сети посетовали на трудности при передвижении на общественном транспорте по одному из районов кузбасской столицы. С приходом вечера на Южном регулярно возникают проблемы с перевозками людей.

Со слов горожан, после 19:00 приехать в спальный район становится проблематично, а после 20:00 уехать оттуда в Ленинский район практически невозможно. Так, люди пожаловались на автобусы № 17 и № 87 , которые вечером ходят "как в деревню" с промежутками в час-полтора между рейсами.

При этом в кемеровской администрации пояснили, что количество единиц транспорта зависит от пассажиропотока. Согласно исследованиям, количество пассажиров значительно снижается в вечернее время: до 40% после 20:00 и до 10-20% после 22:00, указано в комментарии на сайте "Кузбасс.Онлайн".