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Власти ограничили движение тяжеловесного транспорта в Новокузнецке на все лето

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Крупногабаритным машина запретили ездить по южной столице Кузбасса при высокой температуре воздуха. Ограничения будут действовать в течении всего летнего периода.

Как сообщили в администрации Новокузнецка, на территории города с 1 июня по 31 августа вводится ограничение на перемещение фур по дорогам общего пользования. Однако ездить по ним соответствующему транспорту запрещено только при определенных условиях – температуре, достигающей +32°С и выше.


Тем не менее, фуры даже при указанных обстоятельства смогут проехать по городу: при введении временного ограничения крупногабаритному транспорту разрешается движение в период с 21:00 до 9:00, уточнили власти.

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