Власти ограничили движение тяжеловесного транспорта в Новокузнецке на все лето

Как сообщили в администрации Новокузнецка, на территории города с 1 июня по 31 августа вводится ограничение на перемещение фур по дорогам общего пользования. Однако ездить по ним соответствующему транспорту запрещено только при определенных условиях – температуре, достигающей +32°С и выше.

Тем не менее, фуры даже при указанных обстоятельства смогут проехать по городу: при введении временного ограничения крупногабаритному транспорту разрешается движение в период с 21:00 до 9:00, уточнили власти.