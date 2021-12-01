Власти ограничили часть кузбассовцев без QR-кода в передвижении по улице

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области-Кузбасс" 30 ноября текущего года, срок антиковидных ограничений будет продлен до 31 декабря 2021 года. Таким образом, в общественных местах весь декабрь будут требовать соблюдения масочного режима, проведение массовых мероприятий будет возможным только при соблюдении ограничительных мер, предприятия общепита не смогут работать по ночам и прочее.

Для граждан старше 60 лет, у которых нет QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни, действует режим самоизоляции, сообщается в постановлении, подписанном губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Выход на улицу для данной категории населения разрешен только в ряде случаев, таких как:

осуществление работы (осуществления трудовых функций), профессиональной деятельности;

посещение медицинских организаций;

бытовые нужды, в том числе посещение аптек и аптечных пунктов, салонов оптики, торговых объектов;

посещение органов государственной власти, органов местного самоуправления, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кемеровской области - Кузбасса;

семейные нужды, в том числе посещение образовательных организаций, оказание помощи родственникам;

иных экстренных случаев, носящих неотложный характер.

Ранее редакция AVOKADO писала о возможности введения системы QR-кодов в общественном транспорте Кузбасса.