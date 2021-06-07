Власти ограничат движения на кемеровской дороге из-за проведения спортивных мероприятий

0
Фото:  

Соревнования среди велосипедистов в областном центре Кузбасса выступят причиной запрета на проезд по дороге, ведущей на Лесную Поляну.

О предстоящих ограничениях сообщили в администрации Кемерова. Так, известно, что движение на городском шоссе будет будет запрещено в ближайшие пятницу и субботу – 11 и 12 июня.


Уточняется, что проезд транспорта будет ограничен на участке автомобильной дороги, ведущей из жилого района Лесная Поляна, а именно – участок от виадука на Журавлевы горы до виадука улицы Терешковой.


В пятницу движение будет запрещено с 15:00 до 17:30, в субботу – с 10:00 до 14:00. Именно в эти временные промежутки в городе будет проводиться первенство города Кемерово, чемпионат и первенство Кузбасса по велосипедному спорту. Предположительное количество участников – около 100 спортсменов.

Схема: Пресс-служба администрация города Кемерово

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25824

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined