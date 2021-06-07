Власти ограничат движения на кемеровской дороге из-за проведения спортивных мероприятий

О предстоящих ограничениях сообщили в администрации Кемерова. Так, известно, что движение на городском шоссе будет будет запрещено в ближайшие пятницу и субботу – 11 и 12 июня.

Уточняется, что проезд транспорта будет ограничен на участке автомобильной дороги, ведущей из жилого района Лесная Поляна, а именно – участок от виадука на Журавлевы горы до виадука улицы Терешковой.

В пятницу движение будет запрещено с 15:00 до 17:30, в субботу – с 10:00 до 14:00. Именно в эти временные промежутки в городе будет проводиться первенство города Кемерово, чемпионат и первенство Кузбасса по велосипедному спорту. Предположительное количество участников – около 100 спортсменов.