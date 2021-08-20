Власти ограничат движение транспорта по Кемерову в выходные

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В грядущие выходные у автомобилистов возникнут затруднения в проезде кузбасской столицы из-за перекрытия улиц, связанных с проведением спортивного мероприятия.

Как запланировано властями, одна из гонок, проводимых в рамках чемпионата Кемеровской области и первенства города Кемерово по велоспорту, пройдет в субботу, 21 августа. Из-за мероприятия с 9:30 до 13:00 этого же дня движение автомобилей и общественного транспорта в Кемерове будет ограничено на участке дороги, ведущей из жилого района Лесная Поляна, от виадука на Журавлевы Горы до виадука ул. Терешковой.


Спортивные мероприятия также пройдут в воскресенье, 22 августа. В этот день они начнутся аналогично – в 9:30, однако завершатся на час позже предшествующего велопробега – в 14:00. Проходить же сама гонка будет уже в другом месте: перекрыто дорожное полотно в целях проведения соревнований будет на части автомобильной дороги по пр. Комсомольский от пересечения с пр. Ленина до пр. Химиков, говорится в публикации на сайте кемеровской мэрии.


Напомним, что ранее редакция AVOKADO сообщала о перекрытии еще одного участка автодороги для машин в Кемерове на выходных.

Иллюстрация: пресс-служба администрации Кемерова

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