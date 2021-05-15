Власти ограничат движение автомобилей по некоторым улицам в Новокузнецке на один день

Как сообщили в Едином Центре Организации Пассажирских Перевозок Новокузнецка, изменения в схеме движения общественного транспорта будут действительны днем в воскресенье, 16 мая, с 13:00 до 17:00. Временные корректировки обусловлены проведением ежегодной эстафеты легкоатлетов.

Таким образом, ограничение проезда транспортных средств произойдет по Проспекту Октябрьскому - там будет перекрыто пересечение проспекта Дружбы до перекрестка, на которой начинается круговое движение у дома №55, расположенного по улице Кирова.

Изменения также будут наблюдаться и на проспекте Кузнецкстроевском – там движение будет ограничено от дома № 48 по проспекту Пионерскому до перекрестка с круговым движением у дома № 53 по улице Кирова.

Корректировки движения также будут действовать и на улице Кирова – там движение запретят от перекрестка с круговым движением у дома № 53, расположенного по улице Кирова, до перекрестка на проспекте Курако.

Движение ограничат и на проспекте Металлургов – там запрет на движение будет действовать от пересечения с проспектом Пионерским до перекрестка, на котором начинается круговое движение у городского Ж/Д вокзала.

Также изменения запланированы на улице Кутузова – там ездить на автомобиле будет нельзя от пересечения с проспектом Курако до дома № 70.

Перекроют и проспект Бардина – движение будет закрыто от дома № 2 до перекрестка с круговым движением, начинается запрет у дома под № 55 по улице Кирова.

В связи с изменениями, которые будут введены в городе на время, пассажиров всего общественного транспорта призывают заранее планировать поездки и маршруты, поскольку из-за закрытия дорог будут скорректированы и маршруты движения транспорта.