Власти ограничат движение автомобилей по некоторым улицам в Новокузнецке на один день

0
Фото:  

Центральные улицы в южной столице Кузбасса будут закрыты в воскресенье, 16 мая. В связи с этим будут внесены корректировки и в работу общественного транспорта.

Как сообщили в Едином Центре Организации Пассажирских Перевозок Новокузнецка, изменения в схеме движения общественного транспорта будут действительны днем в воскресенье, 16 мая, с 13:00 до 17:00. Временные корректировки обусловлены проведением ежегодной эстафеты легкоатлетов.


Таким образом, ограничение проезда транспортных средств произойдет по Проспекту Октябрьскому - там будет перекрыто пересечение проспекта Дружбы до перекрестка, на которой начинается круговое движение у дома №55, расположенного по улице Кирова.


Изменения также будут наблюдаться и на проспекте Кузнецкстроевском – там движение будет ограничено от дома № 48 по проспекту Пионерскому до перекрестка с круговым движением у дома № 53 по улице Кирова.


Корректировки движения также будут действовать и на улице Кирова – там движение запретят от перекрестка с круговым движением у дома № 53, расположенного по улице Кирова, до перекрестка на проспекте Курако.


Движение ограничат и на проспекте Металлургов – там запрет на движение будет действовать от пересечения с проспектом Пионерским до перекрестка, на котором начинается круговое движение у городского Ж/Д вокзала.


Также изменения запланированы на улице Кутузова – там ездить на автомобиле будет нельзя от пересечения с проспектом Курако до дома № 70.


Перекроют и проспект Бардина – движение будет закрыто от дома № 2 до перекрестка с круговым движением, начинается запрет у дома под № 55 по улице Кирова.


В связи с изменениями, которые будут введены в городе на время, пассажиров всего общественного транспорта призывают заранее планировать поездки и маршруты, поскольку из-за закрытия дорог будут скорректированы и маршруты движения транспорта.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25087

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined