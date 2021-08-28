Власти обустроят травмоопасную после ремонта детскую площадку в Юрге за три дня

Власти Кемеровской области заявили, что выполнят ремонт обновленной годом ранее детской площадки в Юрге, которая разрушилась спустя год после работ, проведенных с многочисленными нарушениями. В планах представителей администрации изменить ситуацию за одну неделю.

Так, после жалоб местных жильцов в минувшую пятницу, 27 августа, на место прибыл министр строительства Кузбасса Ирина Печеркина и заместитель председателя правительства Кузбасса Сергей Алексеев. Вместе с главой города Алексеем Фоминым они осмотрели игровую зону и провели беседы с жильцами домов, а также представителями подрядной организации. По итогам осмотра состояние площадки признали травмоопасным, к ней ограничили доступ детей.