Власти обустроят травмоопасную после ремонта детскую площадку в Юрге за три дня

0
Фото:  

Обновленная детская площадка в Юрге, которая на протяжении года разрушалась после проведенного с нарушениями ремонта, будет восстановлена до конца текущей недели, отметили в правительстве региона.

Власти Кемеровской области заявили, что выполнят ремонт обновленной годом ранее детской площадки в Юрге, которая разрушилась спустя год после работ, проведенных с многочисленными нарушениями. В планах представителей администрации изменить ситуацию за одну неделю.


Так, после жалоб местных жильцов в минувшую пятницу, 27 августа, на место прибыл министр строительства Кузбасса Ирина Печеркина и заместитель председателя правительства Кузбасса Сергей Алексеев. Вместе с главой города Алексеем Фоминым они осмотрели игровую зону и провели беседы с жильцами домов, а также представителями подрядной организации. По итогам осмотра состояние площадки признали травмоопасным, к ней ограничили доступ детей.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28448

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined