Власти обозначили сроки открытия нового спорткомплекса в Кузбассе

Мэр города, Илья Середюк, рассказал об окончании строительства комплекса и его скором открытии.
- Ожидаем в конце 1 квартала. Сейчас объект еще не сдан, но в ближайшие дни начинается итоговая проверка готовности, - поделился Илья Середюк.
Ранее власти города неоднократно сдвигали сроки открытия спорткомплекса, строительство которого началось еще в 2020 году.
В комплексе будет размещен теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадка, а также зона игровых видов спорта.
Анонс об открытии спорткомплекса и других спортобъектов в регионе появился с в июле 2021 года.
Загрузка комментариев