Власти обозначили сроки открытия нового спорткомплекса в Кузбассе

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Мэр города Кемерово Илья Середюк поделился с жителями примерной датой открытия спорткомплекса на Комсомольском проспекте.

Мэр города, Илья Середюк, рассказал об окончании строительства комплекса и его скором открытии.

- Ожидаем в конце 1 квартала. Сейчас объект еще не сдан, но в ближайшие дни начинается итоговая проверка готовности, - поделился Илья Середюк.

Ранее власти города неоднократно сдвигали сроки открытия спорткомплекса, строительство которого началось еще в 2020 году.


В комплексе будет размещен теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадка, а также зона игровых видов спорта.


Анонс об открытии спорткомплекса и других спортобъектов в регионе появился с в июле 2021 года.

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