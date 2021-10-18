Власти обозначили планы на разгрузку железнодорожного переезда в Кемерове

На официальной странице губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева жители областной столицы задались вопросом о том, когда будет сделана развязка на Пионерском переезде.

‒ Пробки зашкаливают, ‒ отметили комментаторы.

Представители кемеровской администрации ответили, что разгрузка данного участка дороги будет произведена путем строительства объезда вокруг города Кемерово.

‒ Данный вопрос находится в компетенции Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. Со стороны железной дороги ведется корректировка графика движения поездов для снижения нагрузки на железнодорожный переезд в час пик, ‒ сообщили власти.

Напомним, что ранее Сергей Цивилев сообщил о переносе начала строительства объездной трассы вокруг областной столицы.