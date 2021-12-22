Власти обнародовали подробности реконструкции дороги на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове

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Глава кузбасской столицы Илья Середюк рассказал о том, как именно будет проводиться реконструкция дороги на территории ликвидируемого частного сектора.

Согласно информации градоначальника, которую он сообщил во время брифинга 22 декабря, в зоне от улицы Соборной до улицы Тухачевского планируется сделать шесть полос для движения – по три слева и справа. Кроме того, на улице Сибиряков-Гвардейцев будет проложен технический тротуар и размещено новое освещение, велодорожка, пешеходный тротуар. Специалисты проведут озеленение.


Ширина дороги составит 11 метров. По словам Ильи Середюка, при реконструкции будут сохранены трамвайные пути. Об этом сообщает VSE42.Ru. Ливневки, теплотрассу, водоснабжение и другие коммуникации проложат на нижнем участке.


Ранее редакция AVOKADO писала о планах на преобразование территории ликвидируемого частного сектора.

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