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Власти объявили сроки ремонта грузовой дороги в Кемерове

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Проблемный участок дорожного полотна в областном центре Кузбасса начнут ремонтировать в июле. О планируемом старте работ сообщили местные власти.

Соответствующая информация стала известна из ответа мэра города Ильи Середюка на вопрос, заданный ему в соцсетях местной жительницей.


Так, горожанка поинтересовалась, когда власти планируют заняться грузовой дороги, следующей из Рудничного района в Кировский. На это же глава Кемерова ответил, что с ремонтом на участок рабочие зайдут в июле текущего года.


Сейчас же в городе ведется ремонт 12 участков дорожного полотна.


Напомним, что ранее стало известно о том, что на сколько сейчас готов новый проспект в Кемерове. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.

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