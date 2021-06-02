Власти объявили сроки ремонта грузовой дороги в Кемерове

Соответствующая информация стала известна из ответа мэра города Ильи Середюка на вопрос, заданный ему в соцсетях местной жительницей.

Так, горожанка поинтересовалась, когда власти планируют заняться грузовой дороги, следующей из Рудничного района в Кировский. На это же глава Кемерова ответил, что с ремонтом на участок рабочие зайдут в июле текущего года.

Сейчас же в городе ведется ремонт 12 участков дорожного полотна.

Напомним, что ранее стало известно о том, что на сколько сейчас готов новый проспект в Кемерове. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.