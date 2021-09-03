В трех кузбасских городах власти приняли решение ввести режим НМУ на фоне скопления грязи в атмосфере. Кроме того, "черное небо" будет действовать и на территории целого района с 18:00 3 сентября по 18:00 6 сентября.

— <...> ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, — предупредили в Минприроды Кузбасса.

Так, предприятиям в Кемерове, Новокузнецке и Новокузнецком районе,

а также в Прокопьевске на время нужно снизить уровень выбросов отходов в воздух.