Власти объявили режим "черного неба" в четырех кузбасских муниципалитетах

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В связи с повышенным содержанием ядовитых веществ в воздухе в ряде территорий шахтерского края введен режим неблагоприятных метеорологических условий.

В трех кузбасских городах власти приняли решение ввести режим НМУ на фоне скопления грязи в атмосфере. Кроме того, "черное небо" будет действовать и на территории целого района с 18:00 3 сентября по 18:00 6 сентября.

— <...> ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, — предупредили в Минприроды Кузбасса.

Так, предприятиям в Кемерове, Новокузнецке и Новокузнецком районе,

а также в Прокопьевске на время нужно снизить уровень выбросов отходов в воздух.

Да!
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