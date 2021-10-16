Власти объявили охоту на растерзавшего скот в кузбасских деревнях медведя

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Сотрудники департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области объявили охоту на медведя, который встревожил жителей нескольких кузбасских деревень.

На выходки косолапого хозяина тайги пожаловались жители сразу двух кузбасских деревень: Ивановки и Комаровки. Тогда инспекторы департамента по охране объектов животного мира организовали слежку за диким хищником.


На протяжении трех дней специалисты охотились на медведя, но безрезультатно. За это время им не удалось найти свежих следов животного, засечь его не смог квадрокоптер, засада из охотников также не увенчалась успехом. Поиски отложены до лучших времен, когда снег покроет землю.

– Принято решение дождаться выпадения первого снега для более детального изучения лесного массива в районе деревень Ивановка и Комаровка, – рассказали в департаменте.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что нападения медведя на скот испугали кузбассовцев

Видео: ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА КУЗБАССА

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