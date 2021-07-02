Власти объявили о введении режима НМУ в четырех территориях Кузбасса

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Неблагоприятные метеорологические условия складываются в нескольких муниципалитетах Кемеровской области. Предупреждение опубликовали сотрудники министерства природных ресурсов и экологии региона.

В кузбасских городах устанавливается режим "черного неба". Неблагоприятные метеоусловия будут наблюдаться на территории Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска и Новокузнецкого муниципального района. В областном центре режим НМУ будет введен на один день – с 18:00 пятницы, 2 июля, до 18:00 субботы, 3 июля, в оставшихся – с 18:00 пятницы, 2 июля, до 18:00 понедельника, 5 июля.


В этой связи предприятиям, расположенным в черте указанных территорий, рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух.


Напомним, что ранее стало известно, что жаркая погода придет в Кузбасс на выходных. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.

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