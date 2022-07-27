Власти объявили карантин в кузбасском лесу

По данным надзорных ведомств, в ходе проверки территории лесного фонда Яшкинского лесничества был выявлен большой черный еловый усач (Monochamus sartor), представляющий серьезную опасность для хвойных деревьев.
– На территории Тайгинского урочища, Сурановского участкового лесничества, Яшкинского лесничества была установлена карантинная фитосанитарная зона по данному вредителю, – прокомментировали в Россельхознадзоре.
В ведомстве уточнили, что усачи являются одними из самых распространенных вредителей. Они размножаются без видимых признаков вреда для деревьев на порубочных остатках, ветровале, буреломе, в местах со свежеспиленными стволами, на складах. Проникают в древесину на глубину до 15 сантиметров и делают ее непригодной для использования.
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