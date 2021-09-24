Власти объявили экстренное предупреждение из-за ливней и града в Сочи

Согласно информации пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 25 сентября на территории города ожидается непогода: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.

Кроме того, 26 сентября в Сочи такие метеоусловия могут сохраниться. По предполагаемому прогнозу, на реках ожидается подъем уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

Также может возрасти риск схода селевых потоков малого объема, говорится в сообщении ведомства.