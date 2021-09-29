Власти объяснили запрет новокузнецкой школы не впускать родителей в здание

1
Фото:  

Жители Новокузнецка пожаловались на одну из школ города, в которую их перестали пускать. В местном комитете образования и науки редакции AVOKADO прокомментировали ситуацию.

Как утверждают родители учащихся одной из школ Новокузнецка, их перестали пускать внутрь учреждения после трагедии, произошедшей в пермском университете. Горожане жалуются, что из-за этого им приходится забирать детей, ожидая их на улице.

- Мы и до этого не проходили, заводили ребенка до турникета и отправляли. И провожать и встречать надо, это 1 класс. А после уроков мы не можем зайти даже в холл подождать, стоим на улице. А сейчас начнутся морозы... Детки иногда могут задерживаться... - говорится в публикации в социальных сетях.

По мнению новокузнечан, для обеспечения большей безопасности нужно совершенствовать охранную систему, а не запрещать родителям входить в школу.


В комитете образования и науки города Новокузнецка журналисту AVOKADO сообщили, что решение руководства учреждения о допуске в здание только сотрудников и учащихся является законным и регулируется нормативными актами самой школы. При этом аналогичные меры предпринимаются и в других организациях среднего образования города.


Такие правила, как пояснили в комитете, могут использоваться как для предотвращения угрозы распространения инфекции, так и для обеспечения антитеррористической безопасности.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29586

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined