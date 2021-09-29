Власти объяснили запрет новокузнецкой школы не впускать родителей в здание

Как утверждают родители учащихся одной из школ Новокузнецка, их перестали пускать внутрь учреждения после трагедии, произошедшей в пермском университете. Горожане жалуются, что из-за этого им приходится забирать детей, ожидая их на улице.

- Мы и до этого не проходили, заводили ребенка до турникета и отправляли. И провожать и встречать надо, это 1 класс. А после уроков мы не можем зайти даже в холл подождать, стоим на улице. А сейчас начнутся морозы... Детки иногда могут задерживаться... - говорится в публикации в социальных сетях.

По мнению новокузнечан, для обеспечения большей безопасности нужно совершенствовать охранную систему, а не запрещать родителям входить в школу.

В комитете образования и науки города Новокузнецка журналисту AVOKADO сообщили, что решение руководства учреждения о допуске в здание только сотрудников и учащихся является законным и регулируется нормативными актами самой школы. При этом аналогичные меры предпринимаются и в других организациях среднего образования города.

Такие правила, как пояснили в комитете, могут использоваться как для предотвращения угрозы распространения инфекции, так и для обеспечения антитеррористической безопасности.