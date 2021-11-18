Власти объяснили задержку ремонта моста в Кузбассе

Жители Мариинска обратились к губернатору Сергею Цивилеву в социальных сетях с вопросом о сроках ремонта единственного моста через железнодорожные пути. На сообщение отреагировали представители администрации Мариинского района.

Специалисты сообщили, что в 2021 году не удалось закончить капитальный ремонт путепровода. Причина этого в том, что подрядчики нарушили условия контракта, и он был расторгнут в одностороннем порядке.

‒ Решением УФАС по Кемеровской области данная компания включена в реестр недобросовестных поставщиков. В настоящее время сметный расчет на 2-ой этап ремонта с корректировками сметной стоимости направлен на государственную экспертизу (для размещения нового аукциона по выбору подрядной организации), ‒ заявили представители администрации в комментариях к посту Сергея Цивилева в Instagram.

Сообщается, что окончание работ запланировано на 2022 год.