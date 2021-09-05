Власти объяснили возмущенной кемеровчанке законность выпилки деревьев в жилом дворе

Женщина отметила, что деревья уничтожили в районе жилого двора по улице Коммунистическая, 128 в областном центре.
— На Коммунистической 128 делают двор, как долго мы ждали, в итоге, повыпилили все деревья, и под самые окна отгрохали парковку, здорово, теперь в холода начнут автомобилисты с утра греть машины, а мы будем задыхаться, для кого она такая нужна непонятно ( пунктуация авт. прим. ред.), — указала горожанка.
В ответ мэр кузбасской столицы объяснил пользовательнице Сети, что обустройство двора было выполнено согласно проекту, который жильцы ближайших домов якобы утвердили. Также к беседе присоединились и представители МБУ Жилкомцентр. Они заверили, что нарушений во время капитального ремонта допущено не было, все работы исполнялись в соответствии с утвержденной документацией.
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