Власти объяснили происхождение ярких вспышек на кемеровском заводе

По информации министерства, 24 мая около 0:50 на территории АО "Химпром" на подстанции произошло короткое замыкание. Инцидент привел к аварийному отключению электричества, из-за этого остановилась часть оборудования ПАО "Кокс". Во избежание выбросов сырого коксового газа газосбросные устройств на коксовых батареях зажглись автоматически.

Уже спустя 18 минут после отключения резервный источник начал подачу света, а в 2:45 оборудование завода начало работать как обычно.

— Превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено, — сообщили в министерстве результаты отбора проб воздуха на месте происшествия.

Напомним, ранее в соцсетях распространились кадры ночного "пожара" на заводе в областном центре.