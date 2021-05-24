Власти объяснили происхождение ярких вспышек на кемеровском заводе

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Министерство промышленности и торговли Кузбасса прокомментировало инцидент, произошедший ночью на заводе в Кемерове.

По информации министерства, 24 мая около 0:50 на территории АО "Химпром" на подстанции произошло короткое замыкание. Инцидент привел к аварийному отключению электричества, из-за этого остановилась часть оборудования ПАО "Кокс". Во избежание выбросов сырого коксового газа газосбросные устройств на коксовых батареях зажглись автоматически.


Уже спустя 18 минут после отключения резервный источник начал подачу света, а в 2:45 оборудование завода начало работать как обычно.

— Превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено, — сообщили в министерстве результаты отбора проб воздуха на месте происшествия.

Напомним, ранее в соцсетях распространились кадры ночного "пожара" на заводе в областном центре.

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