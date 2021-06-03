Власти объяснили причины отсутствия противоклещевой обработки в лесах Кузбасса

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Участки лесных массивов в Кемеровской области обрабатываются только при выявлении в них вредителей леса, к которым не относятся паукообразные кровопийцы.

Как сообщили специалисты департамента лесного комплекса Кузбасса, санитарная обработка от клещей проводится в населенных пунктах – в парках и их лесах, однако другие лесные массивы в регионе подвергаются обработке только в том случае, если в них были выявлены вредители леса.


Обусловлено это желанием лесничества сохранить ценные хвойные породы деревьев. В этой же связи они ведут борьбу с вредителями леса и наблюдают за очагами их распространения. В том же случае, если лес будет обработан, для горожан вводится 21-дневный запрет на его посещение.


Как раз из-за того, что в лесах кузбассовцы все еще могут стать жертвой укуса клеща, горожанам рекомендуется использовать репелленты от клещей, носить закрытую светлую одежду и осматривать кожный покров каждые два часа. Помимо того, специалисты рекомендуют и поставить вакцину от клещевого энцефалита.


Ранее стало известно, что более 10 000 кузбассовцев стали жертвами кровососущих паразитов в текущем году.

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