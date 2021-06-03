Власти объяснили причины отсутствия противоклещевой обработки в лесах Кузбасса

Как сообщили специалисты департамента лесного комплекса Кузбасса, санитарная обработка от клещей проводится в населенных пунктах – в парках и их лесах, однако другие лесные массивы в регионе подвергаются обработке только в том случае, если в них были выявлены вредители леса.

Обусловлено это желанием лесничества сохранить ценные хвойные породы деревьев. В этой же связи они ведут борьбу с вредителями леса и наблюдают за очагами их распространения. В том же случае, если лес будет обработан, для горожан вводится 21-дневный запрет на его посещение.

Как раз из-за того, что в лесах кузбассовцы все еще могут стать жертвой укуса клеща, горожанам рекомендуется использовать репелленты от клещей, носить закрытую светлую одежду и осматривать кожный покров каждые два часа. Помимо того, специалисты рекомендуют и поставить вакцину от клещевого энцефалита.

Ранее стало известно, что более 10 000 кузбассовцев стали жертвами кровососущих паразитов в текущем году.