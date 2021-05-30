Власти объяснили причину исчезновения общественных туалетов из кемеровского парка

Комментарий местного жителя с соответствующим содержанием появился под одной из публикаций мэра Кемерова Ильи Середюка.

– В парке Жукова не стало общественных туалетов, так и должно быть? – вопрошает комментатор.

Ответили же на него представители МБУ «Кемеровские автодороги», отметив, что убрали общественные туалеты в парке вдоль улицы Мичурина еще несколько лет назад – в 2018 году. А произошло это, как уточняется, из-за многочисленных жалоб от жителей города.

Одновременно с этим подчеркивается, что отдыхающие могут воспользоваться двумя другими туалетами, расположенными внутри парка.