Власти объяснили отсутствие движения на новом участке бульвара в Кемерове

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Представители Минстроя Кузбасса рассказали, почему движение по новой дороге верхнего бульвара Строителей в областной столице еще не открыто.

Сотрудники регионального Минстроя ответили на жалобы об отсутствии проезда по продолжению бульвара Строителей, поступившие от кемеровчан в социальных сетях.

‒ Хочу обратить внимание, что сегодня уже 1 ноября, а строительство дороги не закончилось. Проезд перекрыт, на перекрестках не работают светофоры. Строительство обещали закончить 31 октября, ‒ отметили пользователи в комментариях к посту в Instagram мэра Ильи Середюка.

Представители Минстроя объяснили, что подрядчик должен был выполнить строительно-монтажные работы на данном участке дороги до 31 октября.

‒ Свои обязательства подрядчик выполнил в срок, сейчас ведется оформление документации на объект, отставания от графика нет, ‒ рассказали специалисты.

Отмечается, что проезд перекрыли для соблюдения техники безопасности, так как светофоры находятся в процессе монтажа, а организация движения пока не согласована окончательно.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что власти показали новый участок бульвара Строителей с высоты птичьего полета.

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