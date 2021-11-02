Власти объяснили отсутствие движения на новом участке бульвара в Кемерове

Сотрудники регионального Минстроя ответили на жалобы об отсутствии проезда по продолжению бульвара Строителей, поступившие от кемеровчан в социальных сетях.

‒ Хочу обратить внимание, что сегодня уже 1 ноября, а строительство дороги не закончилось. Проезд перекрыт, на перекрестках не работают светофоры. Строительство обещали закончить 31 октября, ‒ отметили пользователи в комментариях к посту в Instagram мэра Ильи Середюка.

Представители Минстроя объяснили, что подрядчик должен был выполнить строительно-монтажные работы на данном участке дороги до 31 октября.

‒ Свои обязательства подрядчик выполнил в срок, сейчас ведется оформление документации на объект, отставания от графика нет, ‒ рассказали специалисты.

Отмечается, что проезд перекрыли для соблюдения техники безопасности, так как светофоры находятся в процессе монтажа, а организация движения пока не согласована окончательно.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что власти показали новый участок бульвара Строителей с высоты птичьего полета.