Власти объяснили исчезновение вечерних рейсов популярного городского маршрута в Кемерове

Горожанин рассказал, что столкнулся с ситуацией, когда автобус №82 в нужное время просто не приехал, несмотря на наличие вечернего рейса в расписании.

— Почему по вечерам перестал ходить 82-й автобус? Хотя в расписании вечерние рейсы есть. 1 сентября не было 82-го на 19:40 с Комсомольского. Может, стоит убрать из расписания эти рейсы, чтобы не гадать, придёт автобус или нет, — написал кемеровчанин на платформе "Кузбасс Онлайн".

В качестве альтернативы он также предложил возобновить работу маршрутки №82т, которая курсировала бы по городу примерно до 20:30.

Администрация портала пояснила кемеровчанину, что причина невыхода на линию автобусов кроется в кадровом дефиците водителей.

— По этой причине возобновление движения маршрутного такси № 82т нецелесообразно. Улучшение ситуации ожидается в сентябре–октябре, в связи с сокращением рейсов и закрытием сезонных маршрутов, — говорится в ответе.

Ранее кемеровчане предложили привести к стандарту играющую в автобусах музыку.