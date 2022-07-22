Власти объяснили дороговизну пиломатериалов в Кузбассе высоким спросом

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В Кемеровской области продавцы пиломатериалов, по мнению местных граждан, выставили "заоблачные" цены на свой товар. Люди призвали губернатора региона ответить за высокую стоимость.

В социальных сетях губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева интернет-пользователи пожаловались на высокие ценники за пиломатериалы в торговых точках региона. Автор сообщения назвал их стоимость "заоблачной".


Ответ последовал от представителя департамента лесного комплекса Кузбасса. Специалист уточнил, что причина повышения цены кроется в высоком спросе. Кроме того, на итоговую сумму влияет тот факт, что при заготовке и переработке древесины используются импортная техника, а она в последнее время сильно подорожала.

– Угольные разрезы ведут деятельность в основном в центральной части Кузбасса – Кузнецкой котловине, где растут низкотоварные и малоценные древостои. До начала работ разрез обязан организовать заготовку и вывозку древесины, а потом передать ее на реализацию в Росимущество. А только потом древесину продают предпринимателям на переработку и оттуда она попадает во внутренний рынок Кузбасса, – прокомментировали ситуацию в ведомстве.

К слову, в Минпромторге РФ ожидают снижение стоимости на различные пиломатериалы уже в текущем году.

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