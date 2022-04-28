Власти Новокузнецка заявили о желании запустить фонтаны в праздничный день

Во время традиционного эфира "Утро с мэром" глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов обозначил сроки торжественного запуска городских фонтанов. По данным чиновника, водные каскады приступят к работе в уже 1 мая.

– Мы хотим символически запустить все городские фонтаны 1 мая где-то в 11:00, тем самым, сделать традицию, она у нас была, мы 1 мая фонтаны запускали, но здесь торжественный запуск будем делать, – указал мэр.

Он также отметил, что хотел бы приурочить это к тому, что Новокузнецк стал обладателем почетного звания "Город трудовой доблести". Главные праздничные мероприятия состоятся в этот день у стен местной администрации, там организуют сразу 11 тематических локаций, среди которых ярмарки, мастер-классы, экскурсии. Культурная программа пройдет и в арт-сквере, в парке культуры и отдыха Гагарина.

Завершится праздничный день салютом в 22:00, фейерверк запустят в Кузнецком районе.