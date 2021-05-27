После проведения транспортной реформы в Новокузнецке возникли серьезные проблемы с "зайцами", которые нанесли урон бюджету города за безбилетный проезд. В настоящее время местные власти разрабатывают меры, которые помогут компенсировать убытки.

– Распространяем тот убыток, который мы понесли, на законопослушных граждан. Тогда у нас стоимость проезда будет не 20 рублей, а 40. Но это новый социальный конфликт. Оно нам надо? Постучите, разбудите свою совесть, – заявил мэр города Сергей Кузнецов в эфире программы "Утро с мэром".

Кроме того, по мнению градоначальника, пассажиры не желают оплачивать услуги общественного транспорта по причине отсутствия кондукторов. Однако представитель власти заверил, что контролеров оплаты на прежние места не вернут, поскольку на их трудоустройство придется потратить 300 млн рублей. Анализ, по словам главы города, показал, что в прошлом из-за кондукторов казна теряла 12-30% за месяц.

Сейчас в новокузнецкой администрации намерены целиком избавиться от наличных денег в транспорте, чтобы закрыть лазейки "черным бухгалтерам". Более того, с 1 июня в общественном транспорте начнутся массовые проверки, и фотографии "зайцев" будут выставлены на всеобщее обозрение на телевидении.