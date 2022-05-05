Власти Новокузнецка заявили о завершении ремонта трамвайных путей

О завершении ремонта трамвайных путей на участке от Дома быта до кинотеатра "Сибирь" сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. Со слов градоначальника, работы затронули почти один километр дороги. Специалисты выровняли стыки трамвайного полотна, а в некоторых местах и вовсе заменили старые шпалы на новые, провели дополнительную подсыпку, заменили асфальт на примыканиях к путям и в межпутье. Отмечается, что подрядчик уложился в запланированный срок.

– 9 мая по нему пройдет праздничное шествие, поэтому завершить ремонт до торжественной даты было принципиально важно. Теперь парад и бессмертный полк в этот исключительный день сможет пройти по новому ровному асфальту, – следует из сообщения.

В ближайшем будущем местные власти намерены отреставрировать трамвайные пути, проложенные по дороге от "Сибири" и до Комсомольской площадки.