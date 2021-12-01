Власти Новокузнецка заявили о резком снижении безработицы

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Число безработных в южной столице Кузбасса резко пошло на спад. Об этом заявили власти города.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что уровень безработицы в городе снизился на 80%, благодаря чему сложная ситуация на рынке труда стабилизировалась. Информацию он озвучил во время прочтения своего бюджетного послания по итогам 2021 года.


Так, на 26 ноября статус безработных в городе имеют только 2 235 человек, а в ноябре прошлого года подобный список состоял из 13 тысяч граждан.

На сегодня уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,7%. По сути дела, в городе не хватает строителей, работников медицины, учителей. Вообще, нам много кого не хватает, рассказал чиновник.

При этом мэр выразил мнение, что 0,7% — это люди, которые не хотят трудоустраиваться.

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