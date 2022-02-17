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Власти Новокузнецка заявили о планах расширить Ильинское шоссе

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Ильинское шоссе в скором времени станет шире, заявил мэр Новокузнецка в эфире утренней программы. Он отметил, что подобное решение позволит снизить число аварийных ситуаций.

Сегодня в четверг, 17 февраля, во время эфира программы "Утро с мэром" глава южной столицы Кузбасса раскрыл планы по расширению Ильинского шоссе, что, по мнению местных властей, позволит существенно снизить число аварий на обозначенном участке. Чиновник отметил, что вопрос уже обсуждался с будущими разработчиками проекта дороги.

– Ильинка очень сложная трасса. Недавно там была страшная авария. Один водитель погиб сразу. Дорога узкая, все торопятся. Я принял решение, что будет расширение Ильинской трассы до четырех полос, – заявил Кузнецов.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщила, что власти в Новокузнецке для предотвращения ДТП и уменьшения количеств столкновений машин на проезжей части задумали изменить проектировку Ильинского шоссе.

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