Власти Новокузнецка заявили о планах расширить Ильинское шоссе

Сегодня в четверг, 17 февраля, во время эфира программы "Утро с мэром" глава южной столицы Кузбасса раскрыл планы по расширению Ильинского шоссе, что, по мнению местных властей, позволит существенно снизить число аварий на обозначенном участке. Чиновник отметил, что вопрос уже обсуждался с будущими разработчиками проекта дороги.

– Ильинка очень сложная трасса. Недавно там была страшная авария. Один водитель погиб сразу. Дорога узкая, все торопятся. Я принял решение, что будет расширение Ильинской трассы до четырех полос, – заявил Кузнецов.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщила, что власти в Новокузнецке для предотвращения ДТП и уменьшения количеств столкновений машин на проезжей части задумали изменить проектировку Ильинского шоссе.