Власти Новокузнецка заявили о нехватке рабочей силы из-за COVID-19

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Мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов рассказал, что ремонт одного из спортивных объектов продолжается, несмотря на нехватку рабочих, вызванную коронавирусом.

Накануне жители Новокузнецка обратились к главе города в социальных сетях с просьбой ускорить процесс ремонта спорткомплекса "Арена Кузнецких металлургов". По словам горожан, это должно улучшить ситуацию с хоккеем в южной столице Кузбасса.

‒ Делайте стадион, по возможности быстрее. Возвращайте болельщиков на трибуны, ‒ написали пользователи.

Новокузнечанам ответил глава города. Сергей Кузнецов сообщил, что ремонт идет, несмотря на ряд препятствующих факторов. В их числе ‒ коронавирус, из-за которого наблюдается нехватка рабочей силы.

‒ Ремонт во дворце спорта продолжается полным ходом, несмотря на отсутствие рабочих из-за коронавируса, удорожания строительных материалов и сложности проекта! ‒ рассказал мэр Новокузнецка на своей странице в Instagram.

Ранее Сергей Кузнецов озвучил подробности ремонта спортивного комплекса "Арена Кузнецких металлургов".

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