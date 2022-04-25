Власти Новокузнецка заявили о намерении потратить 1,5 млрд рублей на ремонт ледовой арены

В появившихся на сайте государственных закупок документах сказано, что власти южной столицы Кемеровской области намерены заплатить за капремонт "Арены Кузнецких металлургов" 1 500 000 000 рублей

На эту сумму подрядчику предстоит разработать проектно-сметную документацию и осуществить полную реконструкцию объекта. Победитель конкурса будет определен 13 мая.

В проекте контракта также указано, что на разработку документации исполнитель может потратить всего несколько недель, этот этап необходимо полностью завершить до 31 мая 2022 года. Что касается второго этапа – капитального ремонта, то, предварительно, его окончание должно произойти до 31 декабря 2022 года. При этом контракт заключен до 10 марта 2023 года.

Из сметы становится ясно, что на проектные работы в администрации готовы потратить 12 400 000 рублей, а вот на капитальный ремонт – 1 137 600 000 рублей, на поставку оборудования – 100 000 000 рублей и еще 250 000 000 рублей составил НДС.