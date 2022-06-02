Власти Новокузнецка заявили о начале третьего этапа ремонта ледовой арены

Сергей Кузнецов указал, что победитель конкурса на строительства объекта был определен на минувшей неделе 26 мая. Новым подрядчиком стала городская компания "Альтаир НК".

Теперь исполнителю предстоит завершить масштабный ремонт, а именно: выполнить работы в блоках команд, административном комплексе, помещениях официальных лиц, ресторанного обслуживания. Кроме того, нужно устранить все замечания по системе контроля допуска и антитеррористической безопасности, завершить работы по системе пожаротушения и пожарной сигнализации.

Чиновник отметил, что сейчас возобновляются выездные штабы по строительству. Они необходимы для контроля и своевременного устранения недочетов на объекте.