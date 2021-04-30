Власти Новокузнецка запустят салют в честь события десятимесячной давности

Пресс-служба новокузнецкой мэрии опубликовала на сайте анонс с мероприятиями, которые пройдут на городском пространстве в День труда. Из списка следует что уже завтра уроженцы и гости южной столицы шахтерского края смогут посетить:

08.00-8.30 — торжественный гудок и все радиоточки культурно учреждений начнут трансляцию празднично-поздравительного репортажа "Доброе утро", "Город-сад!"

— торжественный гудок и все радиоточки культурно учреждений начнут трансляцию празднично-поздравительного репортажа "Доброе утро", "Город-сад!" С 10.00 до 15.00 — в каждом городском музее откроются выставки и пройдут экскурсии. Более подробную афишу можно узнать на официальных страницах музеев.

— в каждом городском музее откроются выставки и пройдут экскурсии. Более подробную афишу можно узнать на официальных страницах музеев. С 11.00 до 13.00 на Театральной площади пройдет праздничный концерт "Весна. Труд. Май", участие в котором примут ведущие оркестров Детских школ искусств города.

на Театральной площади пройдет праздничный концерт "Весна. Труд. Май", участие в котором примут ведущие оркестров Детских школ искусств города. В 12.00 в Арт-сквере Центрального района с концертной программой выступит духовой оркестр "Новый Кузнецкий биг-бенд".

в Арт-сквере Центрального района с концертной программой выступит духовой оркестр "Новый Кузнецкий биг-бенд". В 13:00 — по всему городу одновременно запустят фонтаны.

— по всему городу одновременно запустят фонтаны. В 14.00 в "Кузнецкой крепости" открывается выставка из фондов музея "Письма с фронта".

в "Кузнецкой крепости" открывается выставка из фондов музея "Письма с фронта". В 22.00 в честь присвоения городу высокого звания "Город трудовой доблести" в небо запустят торжественный салют.

Кроме того, в управлении культуры администрации Новокузнецка заверили, что пиротехническое шоу зрители могут наблюдать в районе Кузнецкой крепости, правда любопытных смотрителей в сам объект не допустят.

Ранее редакция Avokado сообщала, что в планах властей южной столицы шахтерского края организовать два праздничных салюта и парад с танком. В праздничный уик-энд город посетит губернатор области.