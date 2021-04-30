Власти Новокузнецка запустят салют в честь события десятимесячной давности

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Власти анонсировали расписание мероприятий, которые пройдут в южной столице Кузбасса 1 мая. В перечне указаны локации, где местные жители смогут провести свой досуг.

Пресс-служба новокузнецкой мэрии опубликовала на сайте анонс с мероприятиями, которые пройдут на городском пространстве в День труда. Из списка следует что уже завтра уроженцы и гости южной столицы шахтерского края смогут посетить:

  • 08.00-8.30 — торжественный гудок и все радиоточки культурно учреждений начнут трансляцию празднично-поздравительного репортажа "Доброе утро", "Город-сад!"
  • С 10.00 до 15.00 — в каждом городском музее откроются выставки и пройдут экскурсии. Более подробную афишу можно узнать на официальных страницах музеев.
  • С 11.00 до 13.00 на Театральной площади пройдет праздничный концерт "Весна. Труд. Май", участие в котором примут ведущие оркестров Детских школ искусств города.
  • В 12.00 в Арт-сквере Центрального района с концертной программой выступит духовой оркестр "Новый Кузнецкий биг-бенд".
  • В 13:00 — по всему городу одновременно запустят фонтаны.
  • В 14.00 в "Кузнецкой крепости" открывается выставка из фондов музея "Письма с фронта".
  • В 22.00 в честь присвоения городу высокого звания "Город трудовой доблести" в небо запустят торжественный салют.

Кроме того, в управлении культуры администрации Новокузнецка заверили, что пиротехническое шоу зрители могут наблюдать в районе Кузнецкой крепости, правда любопытных смотрителей в сам объект не допустят.


Ранее редакция Avokado сообщала, что в планах властей южной столицы шахтерского края организовать два праздничных салюта и парад с танком. В праздничный уик-энд город посетит губернатор области.

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