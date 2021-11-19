Власти Новокузнецка запустят новые маршруты до инфекционной больницы

В ходе прямого эфира еженедельной программы "Утро с мэром" жительница Новокузнецка рассказала главе Сергею Кузнецову о невозможности добраться до новой инфекционной больницы.

С ее слов, на пути к новому объекту медицины для граждан не установлены специальные указатели, пешеходные переходы, из-за чего люди не могут навестить своих родственников, которые находятся на лечении.

В ответ чиновник указал, что власти намерены запустить сразу два новых маршрута до больницы, однако до этого им необходимо закончить строительство автомобильной дороги. По предварительным данным, работы могут затянуться до июня 2022 года. Из этого следует, что на предстоящую зиму добираться до здания будет проблематично.

– Больница, кстати, заполнен. Туда все едут и она становится полицентричной — со всей агломерации людей туда привозят на лечение. Мы сейчас делаем там дорогу, до июня должны закончить. Планируем сделать двустороннее движение, с островками безопасности, с остановкой и освещением, – заключил градоначальник.

С его слов, в первом случае общественный транспорт будет курсировать с Ильинки через Запсиб, а маршрут второго планируют выстроить в следующем порядке: от вокзала, проезжая через центр и Запсиб.