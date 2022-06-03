Власти Новокузнецка запустили популярный у садоводов автобусный маршрут

Востребованный автобусный маршрут № 119, который следует по дорогам Новокузнецка в направлении Абашево – Староабашево, запущен на линию. При этом общественный транспорт вернулся "в строй" не на всегда, он будет перевозить пассажиров только до 1 октября.

Градоначальник южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов указал, что время отправки автобуса – 7:25, а последний рейс в расписании запланирован на 19:33 по местному времени. За обслуживание рейса уже взялся городской перевозчик.

– Расписание составлено таким образом, чтобы 119-й дополнял маршрут № 19 "Абашево –Дом рыбака", поскольку в летний сезон в направлении поселка Карлык всегда высокий пассажиропоток, – сказано в Telegram-канале управления по транспорту.

Отмечается, что длительное время на дорогу в садовые общества и поселок Карлык не соответствовало требованиям безопасности. По этой причине не было регулярных перевозок.