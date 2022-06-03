Власти Новокузнецка запустили популярный у садоводов автобусный маршрут

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В южной столице Кузбасса востребованный автобусный маршрут № 119 вернулся на местные дороги из-за сезонного увеличения числа пассажиров, желающих добраться до садов.

Востребованный автобусный маршрут № 119, который следует по дорогам Новокузнецка в направлении Абашево Староабашево, запущен на линию. При этом общественный транспорт вернулся "в строй" не на всегда, он будет перевозить пассажиров только до 1 октября.


Градоначальник южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов указал, что время отправки автобуса 7:25, а последний рейс в расписании запланирован на 19:33 по местному времени. За обслуживание рейса уже взялся городской перевозчик.

Расписание составлено таким образом, чтобы 119-й дополнял маршрут № 19 "Абашево –Дом рыбака", поскольку в летний сезон в направлении поселка Карлык всегда высокий пассажиропоток, сказано в Telegram-канале управления по транспорту.

Отмечается, что длительное время на дорогу в садовые общества и поселок Карлык не соответствовало требованиям безопасности. По этой причине не было регулярных перевозок.

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