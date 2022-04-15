Власти Новокузнецка заплатят за транспорт для чиновников более 17 млн рублей

На сайте государственных закупок появился новый тендер на поиск подрядчика, который сможет оказать транспортные услуги мэрии южной столицы Кузбасса. Отмечается, что местное правительство нуждается в автомобилях для перевозки как самого мэра Сергея Кузнецова, так и иных должностных лиц, различных местных чиновников. Заявки на участие принимаются с пятницы, 15 апреля.

Из документации следует, что новокузнецкому правительству требуются:

четыре внедорожника 2011 года выпуска;

два кроссовера 2011 года выпуска;

пять микроавтобусов 2004 года выпуска;

четыре легковых автомобиля 2007 года выпуска;

один грузопассажирский 2007 года выпуска;

14 легковых машин 2004 года выпуска.

В общей сложности на эти нужды в администрации намерены потратить 17 899 925,00 рублей. При этом власти будут использовать машины только в теплое время года, а именно: с 01 мая 2022 по 30 сентября 2022.