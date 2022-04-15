Власти Новокузнецка заплатят за транспорт для чиновников более 17 млн рублей

0
Фото:  

Мэрия Новокузнецка потратит более 17 млн рублей на комфортную перевозку главы города, должностных лиц и иных сотрудников местного правительства.

На сайте государственных закупок появился новый тендер на поиск подрядчика, который сможет оказать транспортные услуги мэрии южной столицы Кузбасса. Отмечается, что местное правительство нуждается в автомобилях для перевозки как самого мэра Сергея Кузнецова, так и иных должностных лиц, различных местных чиновников. Заявки на участие принимаются с пятницы, 15 апреля.


Из документации следует, что новокузнецкому правительству требуются:

  • четыре внедорожника 2011 года выпуска;
  • два кроссовера 2011 года выпуска;
  • пять микроавтобусов 2004 года выпуска;
  • четыре легковых автомобиля 2007 года выпуска;
  • один грузопассажирский 2007 года выпуска;
  • 14 легковых машин 2004 года выпуска.

В общей сложности на эти нужды в администрации намерены потратить 17 899 925,00 рублей. При этом власти будут использовать машины только в теплое время года, а именно: с 01 мая 2022 по 30 сентября 2022.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35495

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined