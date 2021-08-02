Власти Новокузнецка заплатят более 100 млн рублей за ремонт дорог в 2022 году

Администрация Новокузнецка объявила тендер на поиск подрядчика, который отремонтирует дороги города в следующем году. Из информации в документе следует, что исполнитель будет обязан обновить дорожное покрытие на семи участках различны проездов.

Так, в Кузнецком районе необходимо выполнить работы на проезде Ферросплавный (от пересечения с улицы Народная до пересечения с улицы Новороссийская), а также на улице Новороссийская (от проезда Ферросплавный до Кузнецкого шоссе). В Заводском районе дорожники должны провести ремонт проезжей части по улице Малая (от проезда Крепостной до ул. Депутатская), улице Депутатская (от ул. Малая до проезда Томский), обделать проезд Томский (от ул. Депутатская до Заводского шоссе). Куйбышевский район: улица Сибиряков-Гвардейцев (от пр. Курако до ж/д переезда, за исключением кольцевой развязки) и Центральный район улица Рябоконева (от ж/д переезда до ул. Хлебозаводская).

Отмечается, что в сумме протяженность участков составляет 9,24 километров. Власти выдвинули для подрядчика требование о завершении работ в срок не позднее 1 сентября 2022 года.

В качестве начальной стоимости контракта заказчик указал почти 125,8 млн рублей. Заявки на участие в аукционе желающие смогут подать до 5 августа.