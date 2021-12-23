Власти Новокузнецка запланировали строительство крупной гостиницы у аэропорта

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Градоначальник южной столицы шахтерского края Сергей Кузнецов на передаче "Утро с мэром" анонсировал возведение гостиничного комплекса на территории местного аэропорта.

Строительство нового терминала аэропорта в Новокузнецке продолжается. О ходе работ рассказал мэр города во время утреннего эфира. Чиновник сообщил, что на днях лично побывал на объекте.

Сейчас ведутся работы по выемке. Делается котлован для того, чтобы вбивать сваи. До января этот этап будет проделан. Дальше будут забиваться сваи и будет делаться ростверк. Потом, соответственно, стены и все, выходим в график. Проект, я так понимаю, находится уже на реализации, — указал Сергей Кузнецов.

Также он отметил, что власти хотят возвести на территории аэропорта крупный гостиничный комплекс, где могли бы отдыхать как жители южной столицы Кузбасса, так и гости.

Да!
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