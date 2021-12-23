Власти Новокузнецка запланировали строительство крупной гостиницы у аэропорта

Строительство нового терминала аэропорта в Новокузнецке продолжается. О ходе работ рассказал мэр города во время утреннего эфира. Чиновник сообщил, что на днях лично побывал на объекте.

— Сейчас ведутся работы по выемке. Делается котлован для того, чтобы вбивать сваи. До января этот этап будет проделан. Дальше будут забиваться сваи и будет делаться ростверк. Потом, соответственно, стены и все, выходим в график. Проект, я так понимаю, находится уже на реализации, — указал Сергей Кузнецов.

Также он отметил, что власти хотят возвести на территории аэропорта крупный гостиничный комплекс, где могли бы отдыхать как жители южной столицы Кузбасса, так и гости.