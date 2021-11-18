Власти Новокузнецка закроют построенный на деньги инвесторов наземный переход

Новый перекресток в скором времени появится в районе улицы Транспортная в Новокузнецке. Об этом градоначальник рассказал в личном Instagram-аккаунте.

Стоит отметить, что на указанном участке расположен наземный переход, который был возведен за внебюджетные деньги, его строительство финансировали частные инвесторы. Однако, по мнению местных властей, объект не сможет выдержать интенсивность движения и большой поток людей.

— Этот пешеходный конструктив будем держать на экстренные случаи: аварийные и случаи чрезвычайных ситуаций, — заключил Кузнецов.

В связи с необходимостью разгрузить Кузнецкий мост и соблюсти все нормы безопасного движения мэр намерен построить возле наземной конструкции дополнительный перекресток. Разработка проекта начнется в ближайшее время. Однако после завершения стройки наземный переход от инвесторов окажется заблокирован.