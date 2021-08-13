Власти Новокузнецка за месяц восстановили крышу на годы забытого детсада после жалобы Путину

Капитальный ремонт проблемной крыши в детском саду № 235 в Новоильинском районе южной столицы Кузбасса подходит к логическому завершению, заявил градоначальник Сергей Кузнецов.

Пристальное внимание к объекту от властей появилась после того, как история с пробоинами в кровле вызвала общественный резонанс, поскольку одна из жительниц рассказала о разрушениях в дошкольном учреждении Владимиру Путину во время прямой линии с президентом.

Сразу после освещения вопроса на уровне страны из бюджета региона были выделены средства на починку и устранение недочетов.

— В настоящее время на финишном этапе находятся работы по демонтажу внутренних помещений, после чего строители сразу приступят к работам с инженерными коммуникациями. Здание должно быть готово весной 2022 года, — отчитался в Instagtam-аккаунте мэр.

Ранее редакция Avokado сообщала, что Песков высказался о ремонте детсада в Новокузнецке после жалобы Путину. Кроме того, Цивилев лично распорядился провести ремонт в школе-детсаду после обращения жительницы Кемеровской области к президенту России.