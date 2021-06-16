Власти Новокузнецка выявили проблемы при строительстве новой Арены

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Мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов рассказал о недочетах строительства, которые были выявлены в ходе осмотра объекта будущей Арены Кузнецких Металлургов.

В ходе проверки строительных работ на площадке одной из самых крупных строек в Новокузнецке были выявлены заметные отставания в графике. Так, речь идет об Арене Кузнецких Металлургов, где в настоящее время орудует команда подрядчика.

— Работы ведутся, но отставание есть по некоторым производственным участкам на две недели. Все, что касается работ на чаше арены — ничего не мешает. Но до сих пор мы видим не до конца собранные угловые секторы, — подытожил Кузнецов в Instagram-аккаунте.

При этом в зрительской части арены, со слов мэра, уже можно приступать к установке сидений, но рабочие к настоящему времени даже не собрали лестницы. Отмечается, что в выходные дни на крупной стройке работают 3-4 человека и по этой причине на площадке "культура производства очень низкая".


Ранее редакция Avokado сообщала, что в социальных сетях мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов отчитался о ходе строительных работ на Арене Кузнецких Металлургов.

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